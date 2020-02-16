Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre Van'ın Başkale ilçesinin Kaşkol bölgesinde saat 21:02'de 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre ise İran'ın Khoy şehrinde 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Gün içinde Malatya sallanmıştı

Malatya Pütürge'de öğle saatlerinde 13:40'ta gerçekleşen depremin 3.2 büyüklüğünde olduğu açıklanmıştı. İlçede akşam saat 19.40'ta 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.

İşte Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler:

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DHA