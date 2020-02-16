Son dakika depremleri... Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi.. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Van'ın Başkale ilçesinde saat 21.02'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4.7 olarak ölçüldü.
16 Şubat 2020, Pazar 21:42 Son Güncelleme:
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre Van'ın Başkale ilçesinin Kaşkol bölgesinde saat 21:02'de 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre ise İran'ın Khoy şehrinde 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Gün içinde Malatya sallanmıştı
Malatya Pütürge'de öğle saatlerinde 13:40'ta gerçekleşen depremin 3.2 büyüklüğünde olduğu açıklanmıştı. İlçede akşam saat 19.40'ta 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.
İşte Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler:
DHA