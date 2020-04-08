Van'ın Başkale ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.4 km olarak açıklanırken saati 23.43 olarak bildirildi.

Bugün olan depremler

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, merkez üssü Osmaniye'nin Sumbas ilçesi Gafarlı köyü olan saat 21.27'de, yerin 12 kilometre derinliğinde 3.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem sonrası can ve mal kaybı yaşanmazken, deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem, Osmaniye'nin Düziçi, Bahçe, Kadirli ve Adana'nın Kozan ilçesinde hissedildi.

İşte Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler

İHA







