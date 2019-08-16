Son dakika! Devran Çağlar'ın cenaze programı belli oldu!
İstanbul Maltepe'de kaldığı rezidansta dün ölü bulunan şarkıcı Devran Çağlar (56), yarın son yolculuğuna uğurlanacak
Arabesk şarkıcısı Devran Çağlar'ın yakınları kendisinden bir süredir haber alamayınca, ünlü şarkıcının yaşadığı rezidans dairesine geldi. Çilingir yardımıyla kapı açıldı. 56 yaşındaki sanatçının hayatını kaybettiği belirlendi.
Daireye polis ekipleri sevk edildi. Savcı incelemelerde bulundu. Çağlar'ın kalp kirizi geçirdiği ihtimali üzerinde duruluyor. Kesin ölüm nedeni ise adli tıp incelemesi tamamlandıktan sonra netleşecek.
YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK
Ses sanatçısı Onur Akay, Devran Çağlar'ın yarın öğle namazına müteakip Marmaris İçmeler Yeni Camii'de kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceğini söyledi.
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