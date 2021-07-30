Türkiye Son dakika: Dilek Yarımadası'na giriş çıkışlar yasaklandı

Son dakika: Dilek Yarımadası'na giriş çıkışlar yasaklandı

Türkiye

Son dakika: Dilek Yarımadası'na giriş çıkışlar yasaklandı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında, Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'na giriş çıkışların yasakladığını bildirdi.

30 Temmuz 2021, Cuma 00:10 Son Güncelleme:
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Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Artan hava sıcaklıkları nedeniyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile yapılan istişare sonucu Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı yeni bir karar alınıncaya kadar giriş ve çıkışa kapatılmıştır." ifadelerini kullandı.

Kuşadası, Söke ve Didim ilçelerine kadar uzanan 27 bin 598 hektarlık söz konusu milli park, vatandaşların çokça ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor.

AA

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