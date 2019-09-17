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Son dakika... Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, PAOK-Muratpaşa Belediye Spor hentbol karşılaşmasında yaşanan bayrak krizi için, "Yunanistan'daki Türkiye karşıtı aşırı milliyetçi ve fanatik çevrelerin çirkin yüzünü bir kez daha göstermiştir." dedi.

17 Eylül 2019, Salı 15:13 Son Güncelleme:
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Son dakika... Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

13 Eylül 2019'da Selanik'te Muratpaşa Belediye Spor ile PAOK arasında gerçekleşen hentbol maçında meydana gelen olay, Yunanistan'daki Türkiye karşıtı aşırı milliyetçi ve fanatik çevrelerin çirkin yüzünü bir kez daha göstermiştir.

Oyun sırasında gerilimden kaçınmak için iki takım arasında önceden alınan kararların aksine, sahada Yunan Bayrağı varken Türk Bayrağının çekilmesine engel olunmasını hiçbir şekilde kabul etmiyoruz.

Yunanistan'ın ilgili makamlarını bir kez daha yabancı düşmanı ve şiddet yanlısı taraftarların spor etkinliklerinden men edilmesi amacıyla gerekli tüm önlemleri almaya çağırıyoruz.

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