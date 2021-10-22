Son dakika… Dışişleri eski çalışanlarına FETÖ operasyonu!
Dışişleri teşkilatı bünyesinde çalışırken FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile üyelik veya irtibatları nedeniyle meslekten çıkarılan isimlere yönelik harekete geçildi. Ankara merkezli 15 ilde gerçekleştirilen operasyonda 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
22 Ekim 2021, Cuma 08:45 Son Güncelleme:
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 'Dışişleri teşkilatı bünyesinde çalışırken FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile üyelik veya irtibatları nedeniyle meslekten çıkarılan, bir kısmı meslek memurluğu, konsolosluk ve ihtisas memurluğu yazılı sınavları öncesinde soruları aldıklarına dair deliller bulunan 29 şüpheli hakkında Ankara merkezli 15 ilde, gözaltı kararı verilmiştir'
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