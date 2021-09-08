Türkiye Son dakika: Dışişleri'nden, Rum kesiminin 'Atatürk sayfaları yırtılsın' talimatına sert tepki
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  • Son dakika: Dışişleri'nden, Rum kesiminin 'Atatürk sayfaları yırtılsın' talimatına sert tepki

Son dakika: Dışişleri'nden, Rum kesiminin 'Atatürk sayfaları yırtılsın' talimatına sert tepki

Türkiye

Son dakika: Dışişleri'nden, Rum kesiminin 'Atatürk sayfaları yırtılsın' talimatına sert tepki

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde orta eğitim öğretmenlerine kitaplarından Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili bölümün yer aldığı 36'ncı sayfasını yırtma talimatı verildi. Dışişleri'nden skandal talimata sert tepki geldi.

08 Eylül 2021, Çarşamba 17:41 Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakanlığı, Rum okullarında okutulan ders kitabından Atatürk’le ilgili sayfanın yırtılması hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) tarafından, okullarda okutulan bir ders kitabından, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anlatıldığı sayfanın yırtılması yönünde verilen talimat, Rum Yönetiminin ülkemize ve KKTC’ye karşı çarpık zihniyetinin ulaştığı radikal düzeyi ortaya koymaktadır. GKRY’nin bu çağdışı, düşmanca ve kabul edilmez tutumunu şiddetle kınıyoruz." dedi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) tarafından, okullarda okutulan bir ders kitabından, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anlatıldığı sayfanın yırtılması yönünde verilen talimat, Rum Yönetiminin ülkemize ve KKTC’ye karşı çarpık zihniyetinin ulaştığı radikal düzeyi ortaya koymaktadır.

GKRY’nin bu çağdışı, düşmanca ve kabul edilmez tutumunu şiddetle kınıyoruz.

Kıbrıs meselesini yıllardır çözümsüzlüğe mahkum eden GKRY’nin bu son eylemi, Ada’da Kıbrıs Türkleriyle sadece iktidarı ve refahı paylaşmaya değil, birlikte yaşamaya dahi tahammüllerinin olmadığını göstermektedir.

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