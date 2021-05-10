Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptığı açıklamada "Tüm insanlık için burada Orhan Gazi Camii'nin önünden tüm dünyaya sesleniyorum. İşgalci terör devleti İsrail, Mescid-i Aksa'ya yönelik en çirkin teşebbüsün içindedir. Tam bir barbarlıkla işgal etmeye çalışmakta, gözü dönmüş canavarlar masum Müslümanları canice katletmeye çalışmaktadırlar" ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Erbaş, bugün öğle ezanının ardından tüm camilerden salalar okunacağını duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, işgalci İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırılarıyla ilgili Sakarya Orhan Camii önünde basın açıklaması yaptı.

İşte Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın açıklamaları:

Tüm insanlık için burada Orhan Gazi Camii'nin önünden tüm dünyaya sesleniyorum.

İşgalci terör devleti İsrail, Mescid-i Aksa'ya yönelik en çirkin teşebbüsün içindedir. Tam bir barbarlıkla işgal etmeye çalışmakta, gözü dönmüş canavarlar masum Müslümanları canice katletmeye çalışmaktadırlar.

Büyük bir soykırım yapılmaktadır. Vicdanı, ahlakı hiçe sayan sırtlan sürülerini ve canice saldırılarını şiddetle kınıyorum.

Azgınlıkta sınırları aştınız, helak olacaksınız. Sebep olduğunu anarşinin içinde yok olacaksınız. Yaktığınız terör ateşi cehenneminiz olacak. insanlığın en kadim şehri, insanlığın ortak mirası yok ediliyor. Masum bir halk zorla evlerinden çıkarılıyor.



