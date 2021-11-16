Son dakika! Diyarbakır'da bombalı eylem hazırlığında olan 2 şüpheli yakalandı
Diyarbakır'da eylem hazırlığında olan 2 adet el bombasıyla yakalanan R.E. ve M.F. adlı 2 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.
16 Kasım 2021, Salı 16:32 Son Güncelleme:
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Diyarbakır’da, 2 el bombasıyla saldırı hazırlığındayken, metruk yapıya operasyonla yakalanan teröristler R.E. ve M.F., tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, 2 teröristin bombalı eylem hazırlığında olduğu bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine özel harekat polislerinin de desteğiyle Bağlar ilçesinde metruk yapıya düzenlenen operasyonda R.E. ve M.F., 2 el bombasıyla yakalandı. Teröristler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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