Türkiye Son dakika! Diyarbakır'da bombalı eylem hazırlığında olan 2 şüpheli yakalandı

Son dakika! Diyarbakır'da bombalı eylem hazırlığında olan 2 şüpheli yakalandı

Türkiye

Son dakika! Diyarbakır'da bombalı eylem hazırlığında olan 2 şüpheli yakalandı

Diyarbakır'da eylem hazırlığında olan 2 adet el bombasıyla yakalanan R.E. ve M.F. adlı 2 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

16 Kasım 2021, Salı 16:32 Son Güncelleme:
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Diyarbakır’da, 2 el bombasıyla saldırı hazırlığındayken, metruk yapıya operasyonla yakalanan teröristler R.E. ve M.F., tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, 2 teröristin bombalı eylem hazırlığında olduğu bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine özel harekat polislerinin de desteğiyle Bağlar ilçesinde metruk yapıya düzenlenen operasyonda R.E. ve M.F., 2 el bombasıyla yakalandı. Teröristler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

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