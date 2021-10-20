Türkiye Son dakika! Doktor, meslektaşını vurdu! Sağlık merkezinde dehşet anları

Son dakika! Doktor, meslektaşını vurdu! Sağlık merkezinde dehşet anları

Türkiye

Son dakika! Doktor, meslektaşını vurdu! Sağlık merkezinde dehşet anları

Son dakika haberine göre, Mersin'de doktor Dr. Hasan Çayır tartıştığı diğer doktor Ahmet Dikmen'i vurdu. Mezitli ilçesindeki Yenimahalle Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi'nde dehşet anları... Dr. Dikmen, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırıldı.

20 Ekim 2021, Çarşamba 11:02 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Mersin'de merkez Mezitli ilçesindeki Yenimahalle Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi'nde 2 doktorun tartışmasında kan aktı. Merkezde görevli Dr. Hasan Çayır, meslektaşı Dr. Ahmet Dikmen'i tüfekle vurdu. Ağır yaralanan Dr. Dikmen, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırıldı.

Mersin'in Mezitli ilçesinde, göçmen sağlığı merkezinde görevli bir doktor, tartıştığı meslektaşını av tüfeğiyle yaraladı. İddiaya göre, Yeni Mahallesi 33180 Sokak'taki Mezitli Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezinde görevli doktorlar Hasan Ç. ile Ahmet D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.



AV TÜFEĞİYLE DÖNDÜ

Hasan Ç, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine merkezden ayrıldı. Bir süre sonra merkeze dönen Hasan Ç, yanında getirdiği av tüfeğiyle Ahmet D'ye ateş etti.

Ağır yaralanan Ahmet D, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli doktor, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İlgili Haberler
Ormanda benzinle yaktığı karısını sigara içerek izlemişti, işte istenen ceza!




Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
18 Ekim öncesi
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Çare ve umut
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Esas olan okulların açık kalması
Murat Çelik
Hakan Çelik
İstanbul’un Paris’ten ne eksiği var?
Hakan Çelik
Banu Şen
Uygarlığın doğduğu şehir: Şanlıurfa
Banu Şen
Şirin Sever
Hataları gördük, dersleri aldık!
Şirin Sever
Erkut Can
40 yıl sonra ne olacak?
Erkut Can
Murat Gülderen
Çocuk koltuğu deyip geçmeyin
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 'Seyredin bir kadın cinnet geçirdi' Uzaklaştırma kararı aldırdığı kocası eve geldi