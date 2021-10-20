Mersin'de merkez Mezitli ilçesindeki Yenimahalle Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi'nde 2 doktorun tartışmasında kan aktı. Merkezde görevli Dr. Hasan Çayır, meslektaşı Dr. Ahmet Dikmen'i tüfekle vurdu. Ağır yaralanan Dr. Dikmen, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırıldı.

Mersin'in Mezitli ilçesinde, göçmen sağlığı merkezinde görevli bir doktor, tartıştığı meslektaşını av tüfeğiyle yaraladı. İddiaya göre, Yeni Mahallesi 33180 Sokak'taki Mezitli Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezinde görevli doktorlar Hasan Ç. ile Ahmet D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.









AV TÜFEĞİYLE DÖNDÜ

Hasan Ç, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine merkezden ayrıldı. Bir süre sonra merkeze dönen Hasan Ç, yanında getirdiği av tüfeğiyle Ahmet D'ye ateş etti.

Ağır yaralanan Ahmet D, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli doktor, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.











