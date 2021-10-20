Son dakika: Doktorun tüfekle vurduğu meslektaşı hayatını kaybetti!

Mersin'de, Mezitli Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. Hasan Çayır, daha önce tartıştığı Dr. Ahmet Dikmen'i tüfekle vurdu. Ağır yaralanan Dikmen, kaldırıldığı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olay, saat 10.00 sıralarında, Mezitli ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre, Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. Hasan Çayır, daha önce tartışma yaşadığı Dr. Ahmet Dikmen ile sabah bir kez daha tartıştı.

Hayatını kaybeden doktor Ahmet Dikmen

Çayır, aracında bulundurduğu tüfeği alıp, aile sağlığı merkezine girdikten sonra Dikmen'e ateş açtı. Vücudunun birçok yerinden vurulan Dikmen, meslektaşlarının ve personelin müdahalesinin ardından ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı





Polis de Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi'ni güvenlik şeridiyle çevirip, personelin ifadesine başvurdu.

Doktor Dr. Hasan Çayır

Ağır yaralı Ahmet Dikmen, tedaviye alındığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Hasan Çayır ise polis ekiplerince gözaltına alındı.











