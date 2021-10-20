Türkiye Son dakika: Doktorun tüfekle vurduğu meslektaşı hayatını kaybetti!

Son dakika: Doktorun tüfekle vurduğu meslektaşı hayatını kaybetti!

Türkiye

Son dakika: Doktorun tüfekle vurduğu meslektaşı hayatını kaybetti!

Son dakika haberine göre, Mersin'de doktor Dr. Hasan Çayır tartıştığı diğer doktor Ahmet Dikmen'i tüfekle vurdu. Mezitli Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi'nde kan aktı. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırılan Dr. Dikmen hayatını kaybetti.

20 Ekim 2021, Çarşamba 11:02 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Mersin'de, Mezitli Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. Hasan Çayır, daha önce tartıştığı Dr. Ahmet Dikmen'i tüfekle vurdu. Ağır yaralanan Dikmen, kaldırıldığı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olay, saat 10.00 sıralarında, Mezitli ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre, Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. Hasan Çayır, daha önce tartışma yaşadığı Dr. Ahmet Dikmen ile sabah bir kez daha tartıştı. 

Hayatını kaybeden doktor Ahmet Dikmen

Çayır, aracında bulundurduğu tüfeği alıp, aile sağlığı merkezine girdikten sonra Dikmen'e ateş açtı. Vücudunun birçok yerinden vurulan Dikmen, meslektaşlarının ve personelin müdahalesinin ardından ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı


Polis de Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi'ni güvenlik şeridiyle çevirip, personelin ifadesine başvurdu.

Doktor Dr. Hasan Çayır

Ağır yaralı Ahmet Dikmen, tedaviye alındığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Hasan Çayır ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

İlgili Haberler
Ormanda benzinle yaktığı karısını sigara içerek izlemişti, işte istenen ceza!




Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
18 Ekim öncesi
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Çare ve umut
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Esas olan okulların açık kalması
Murat Çelik
Hakan Çelik
İstanbul’un Paris’ten ne eksiği var?
Hakan Çelik
Banu Şen
Uygarlığın doğduğu şehir: Şanlıurfa
Banu Şen
Şirin Sever
Hataları gördük, dersleri aldık!
Şirin Sever
Erkut Can
40 yıl sonra ne olacak?
Erkut Can
Murat Gülderen
Çocuk koltuğu deyip geçmeyin
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 'Seyredin bir kadın cinnet geçirdi' Uzaklaştırma kararı aldırdığı kocası eve geldi