Türkiye Son dakika: Dünür dehşetinin korkunç görüntüleri çıktı! Neden öldürdüğünü açıkladı
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Son dakika: Dünür dehşetinin korkunç görüntüleri çıktı! Neden öldürdüğünü açıkladı

Türkiye

Son dakika: Dünür dehşetinin korkunç görüntüleri çıktı! Neden öldürdüğünü açıkladı

Son dakika haberi...İstanbul Beyoğlu'ndaki dehşette dünürlerine kurşun yağdıran kayınpeder Mürsel Ağrı cinayetleri itiraf etmişti. 'Ölmemek için öldürdüm' diyen Mürsel Ağrı, katliamın nedenini anlattı. Son olarak 1kişinin yaralandığı 3 kişinin öldüğü silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı...

29 Temmuz 2021, Perşembe 13:00 Son Güncelleme:
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İstanbul Beyoğlu Örnektepe'de dayısına sığınan eşini geri götürmek isteyen damat tarafı ile gelin tarafı arasında çıkan silahlı tartışma cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde taraflara arasında yaşanan tartışma ile Mürsel Ağrı'nın üç kişiyi silahla vurması görülüyor.



Örnektepe Mahallesi'nde eşiyle bir süredir sorunlar yaşayan Hacer Giray, dayısının evine sığındı. Hacer Giray'ı eve dönmeye ikna edemeyen kocası Enes Berk Giray, yanına babası Hulusi Giray ve amcasının oğlu Burak Giray'ı da alarak eşinin dayısı Mahmut Akçay'ın evinin bulunduğu sokağa geldi.

Sokakta Hacer Giray'ın yakınları ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hacer Giray'ın kuzenleri Beytullah ve İrfan Akçay tabanca ile vuruldu. Bu sırada yaşananları duyarak olay yerine gelen Hacer Giray'ın babası Mürsel Ağrı, belinden çıkardığı tabancayla dünürü Hulusi Giray, damadı Enes Berk Giray ve Burak Giray'a ateş ederek kafalarından vurdu.

"ÖLMEMEK İÇİN ÖLDÜRDÜM"

Ağrı ifadesinde, "Damadım kızımı dövmüş. Bunu konuşmak için toplandığımızda önce beni ardından akrabalarımı vurdular. Beni de öldüreceklerini düşünüp ateş ettim. Ölmemek için öldürdüm." dedi.

YAŞANAN TARTIŞMA VE CİNAYET ANI KAMERADA

Taraflar arasında yaşanan tartışma ve sonrasında Mürsel Ağrı'nın 3 kişiyi vurması cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde tarafların tartışması ve araya girenlerin olayı yatıştırmaya çalışması görülüyor. Bu sırada Mürsel Ağrı cebinden çıkardığı silahla dünürü Hulusi Giray, damadı Enes Berk Giray'ı ve damadının kuzeni Burak Giray'ı vuruyor. Yerde yatan üç kişinin daha sonra kafalarına ateş ediyor.


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