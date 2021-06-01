Son dakika... Dünya Sağlık Örgütü'nden Sinovac aşısı kararı
Dünya Sağlık Örgütü yapığı son dakika açıklamasında Çin'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı Sinovac'ın acil kullanımına onay verdiğini duyurdu.
01 Haziran 2021, Salı 17:45 Son Güncelleme:
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'li şirket Sinovac tarafından geliştirilen ve Türkiye'de de kullanılan corona virüs aşısı CoronaVac'a acil kullanım izni verdiğini açıkladı.
CAN KAYBINI ÖNLEMEDE YÜZDE 100, BULAŞTA YÜZDE 94 ETKİLİ
Son olarak Endonezya'da 25 bin 374 sağlık çalışanının ikinci dozlarını aldıktan sonra 28 gün boyunca izlendiği araştırmada CoronaVac'ın can kaybını yüzde 100 önlediği, hastaneyi yatışlara karşı da yüzde 96 oranında koruma sağladığı açıklanmıştı.
Ayrıca, izlenen grupta Covid-19 bulaşmasının yüzde 94 oranında önlendiği belirtilmişti.
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