Yangın, sabah saatlerinde Düzce Yığılca'daki Hoşafoğlu köyünde, Muhammed Korkmaz’a ait evde meydana geldi.

3 ÇOCUĞUNU KURTARMAYA ÇALIŞTI AMA...

Kısa sürede tüm evi saran yangında baba Muhammed Korkmaz evde bulunan 3 çocuğunu kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Evin camından atlayarak kendisini kurtaran babanın vücudunda yanıklar oluştu. Evden çıkamayan Medine Korkmaz (12), Emirhan Sadi Korkmaz (10) ve Umut Eren Korkmaz (8) yanarak can verdiler.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Düzce ve Yığılca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından 3 çocuğun cesedi evden itfaiye yardımı ile çıkarıldı.

Çocukların cenazesi Yığılca Devlet Hastanesi morguna, ardından ise Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.