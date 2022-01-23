İstanbul otoyolu Zonguldak karayolu ayrımında yaklaşık 30 aracın birbirine girdiği zincirleme kaza meydana geldi.

Kaza, TEM Otoyolu Düzce geçişi İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğun kar yağışı yüzünden yollarda oluşan buzlanma sebebiyle çok sayıda yaklaşık 30 araç birbirine girdi.

Kaza sebebiyle çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye götürülmeye çalışılıyor.

'10 DAKİKA İÇİNDE ARKA ARKAYA 3 BÜYÜK KAZA'

Bölgede bulunan CNN TÜRK ekibinden Esra Emral'ın aktardığı bilgilere göre; "Yaklaşık 30 araç var. Ambulansların içinde yaralılara toplu halde müdahale ediliyor Çok sayıda yaralı var. İnsanlar ciddi anlamda panik olmuş durumda. İstanbul yönüne yol tamamen kapanmış durumda. 10 dakika içinde 3 kaza arka arkaya oldu.

Araçları ben sayamadım ama yetkililerden aldığım bilgiye göre 30 civarında araç kazaya karışmış durumda. Her şey gözümün önünde yaşandı, gerçekten korkunç bir andı. Burada bir can pazarı var. Yaralıları sedye ile taşımaya çalışıyorlar. Büyük bir karmaşa var" dedi.







