Türkiye Son dakika: Düzce'de TEM Otoyolu İstanbul istikametinde kaza! 30 araç birbirine girdi

Son dakika: Düzce'de TEM Otoyolu İstanbul istikametinde kaza! 30 araç birbirine girdi

Türkiye

Son dakika: Düzce'de TEM Otoyolu İstanbul istikametinde kaza! 30 araç birbirine girdi

TEM Otoyolu Düzce geçişi İstanbul istikametinde zincirleme kaza oldu. 30 araç birbirine girdi. Kaza sebebiyle çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye götürülmeye çalışılıyor. İstanbul yönüne yol tamamen kapandı. CNN TÜRK ekibinden Esra Emral, '10 dakika içinde 3 büyük kaza arka arkaya oldu. Ambulansların içinde yaralılara toplu halde müdahale ediliyor Çok sayıda yaralı var. İnsanlar ciddi anlamda panik olmuş durumda. ' dedi.

23 Ocak 2022, Pazar 13:38 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İstanbul otoyolu Zonguldak karayolu ayrımında yaklaşık 30 aracın birbirine girdiği zincirleme kaza meydana geldi.

Kaza, TEM Otoyolu Düzce geçişi İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğun kar yağışı yüzünden yollarda oluşan buzlanma sebebiyle çok sayıda yaklaşık 30 araç birbirine girdi.

Kaza sebebiyle çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye götürülmeye çalışılıyor.

'10 DAKİKA İÇİNDE ARKA ARKAYA 3 BÜYÜK KAZA'

Bölgede bulunan CNN TÜRK ekibinden Esra Emral'ın aktardığı bilgilere göre; "Yaklaşık 30 araç var. Ambulansların içinde yaralılara toplu halde müdahale ediliyor Çok sayıda yaralı var. İnsanlar ciddi anlamda panik olmuş durumda. İstanbul yönüne yol tamamen kapanmış durumda. 10 dakika içinde 3 kaza arka arkaya oldu. 

Araçları ben sayamadım ama yetkililerden aldığım bilgiye göre 30 civarında araç kazaya karışmış durumda. Her şey gözümün önünde yaşandı, gerçekten korkunç bir andı. Burada bir can pazarı var. Yaralıları sedye ile taşımaya çalışıyorlar. Büyük bir karmaşa var" dedi.


İlgili Haberler
Son dakika: Konya'da tüm kara yolları ulaşıma kapatıldı! Otobüsler terminalden çıkamıyor


Yazarlarımızdan
Banu Şen
Tatilde çocuklarınızı kendi çocukluğunuza götürün
Banu Şen
Şirin Sever
İstanbul'da yine kar ve paniği var!
Şirin Sever
Rauf Tamer
Başkan Beyazıt
Rauf Tamer
Erkut Can
Şahane bir şey yaşamak
Erkut Can
Hakan Çelik
Erdoğan’ın çabası son şans olabilir
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Cep'ten yapılan hayati testler
Murat Gülderen
Murat Çelik
Rusya-Ukrayna meselesi ve Türkiye
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan’dan Hrant Dink’e…
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kiraya 5 bin lira zam geldi, mühürlendi... Öğrenci evi davalık oldu!