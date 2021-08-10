Eda Nur Kaplan'ın ölümünde son dakika haberi: Ankara'da tecavüze uğradığını iddia eden ve bir binanın 15. Katından atlayarak intihar eden 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan'ın olay gecesi polis merkezine verdiği ifadesi ortaya çıkı. Kaplan ifadesinde, bir eğlence mekanında alkol aldıktan sonra Yusuf G.'nin kendisini otele götürerek rızası dışında ilişkiye girdiğini ardından Mehmet A.'nın da gelerek rızası dışında ilişkiye girdiğini ancak alkolün etkisiyle yarı baygın halde olduğu için bağıramadığını söyledi.

"TECAVÜZE UĞRADIM" DİYEREK POLİSE GİTTİ

Eda Nur Kaplan'ın tecavüze uğradığı gerekçesiyle polis merkezine verdiği ifade ortaya çıktı. Yusuf G. ve Mehmet A.'nın rızası dışında bir otelde kendisi ile ilişkiye girdiklerini kaydeden Kaplan, olayı ablasına anlatmasının ardından karakola başvurarak şahıslardan şikayetçi olduğunu anlattı.

EDA NUR KAPLAN'IN İFADESİ

Kaplan ifadesinde, "Mehmet, Yusuf, ben ve ablam bir mekanda oturarak alkol aldık. Bir süre sonra beraber eğlence mekanına giderek biraz daha içtik. Daha sonra ablam lavaboya girdi. Bu sırada Yusuf bana 'iyi değilsin gel seni eve bırakayım' dedi.

Ben de alkolün etkisiyle kabul ettim. O esnada ablam lavaboda olduğu için ona haber veremedim. Yusuf araçtayken çok alkollüsün bu şekilde eve gitmen uygun olmaz gel seni otele götüreyim de gece orada kal sabah kendine gelince evine gidersin dedi. Bende bir şey söylemedim. Yusuf beni kandırarak 01:30 sıralarında bir otele götürdü" dedi.

'RIZAM DIŞINDA İLİŞKİYE GİRDİLER ALKOLÜN ETKİSİYLE KARŞI KOYAMADIM'

Otel odasına gittikleri sırada Yusuf G.'nin kendisiyle rızası dışında ilişkiye girdiğini dile getiren Kaplan, "Odaya girer girmez Yusuf bana bir şey söylemeden cinsel tacizde bulunmaya başladı. Benimle zorla cinsel ilişkiye girdi. Ben alkolün etkisiyle çok tepki gösteremedim. Akabinde Yusuf üstünü giyinerek bana hitaben kredi kartımı unutmuşum alıp geleceğim diyerek otel odasından ayrıldı.

TAYFUR'U İTEREK "NE YAPIYORSUN?" DİYE SORDUM

Yusuf gittikten sonra ben üstümü bile giyinmeden uyuyakalmışım. Yaklaşık 1 saat sonra bana ismini Tayfur olarak tanıtan Mehmet A., odaya girmiş. Benim haberim yoktu. Bir anda gözlerimi açtığımda rızam ve isteğim olmadan anal yoldan ilişkiye girmeye çalışıyordu. Gücümü toplayarak istemediğimi söyledim. Tayfur'u iterek ne yapıyorsun diye sordum, Tayfur 'bir şey yapmıyorum' diyerek bu sefer normal yoldan ilişkiye devam etti.

KARŞI KOYAMADIM

Yarı baygın olduğum için karşı koyamadım, bağırmadım sadece kendimi kasabildim. Bana kendi telefonunu verdi, 'al ablanı ara taksiye bin ve git' dedi. Mekandan ayrılırken telefonumu yanıma almamıştım, telefonum ablamın çantasındaydı. Tayfur'un telefonuyla ablamı aradım ve taksiye binerek eve gittim. Kendime geldikten sonra olayı ablama anlattım. Ardından müracaatta bulunmak üzere polis merkezine geldim, benim rızam ve isteğim olmadan bana zorla cinsel saldırıda bulunan Yusuf ve Tayfur'dan şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

1 KİŞİ YAKALANDI

Gelen son dakika haberine göre; Şüpheli şekilde hayatını kaybeden Eda Nur Kaplan'a cinsel salıdırıda bulunduğu iddiasıyla aranan bir kişinin yakalandığı bildirildi.







