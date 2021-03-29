Türkiye Son dakika... Ege Denizi'nde korkutan deprem

Son dakika... Ege Denizi'nde korkutan deprem

Türkiye

Son dakika... Ege Denizi'nde korkutan deprem

Gelen son dakika haberine göre; Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

29 Mart 2021, Pazartesi 07:25 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre; saat 02.26'da Girit Adası'nın güney batısı açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deniz yüzeyinin 4,95 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Marmaris ilçesine yaklaşık 79 kilometre mesafede olduğu belirlendi. 

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