Son dakika... Ege Denizi'nde korkutan deprem
Gelen son dakika haberine göre; Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
29 Mart 2021, Pazartesi 07:25 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre; saat 02.26'da Girit Adası'nın güney batısı açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deniz yüzeyinin 4,95 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Marmaris ilçesine yaklaşık 79 kilometre mesafede olduğu belirlendi.