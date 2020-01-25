SON DAKİKA... Elazığ depremi enkaz çalışmaları sürüyor

Elazığ dün 6.8 şiddetindeki depremle sarsıldı. Saat 20.55’teki depremin merkezi Sivrice ilçesi olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 6.5, derinliğini ise 5 km olarak açıklarken, AFAD depremi 6.8 büyüklüğünde ve yerin 6.7 km altında olarak açıkladı. Deprem Malatya, Diyarbakır, Tunceli, Mardin, Bingöl, Bitlis, Suriye ve Irak’tan hissedildi. Vatandaşlar depremle beraber panik halinde sokaklara çıktı. Bu depremden sadece 13 dakika sonra 5.4, saat 21.17’de 5.1 büyüklüğünde artçı sarsıntılar kaydedildi.





Elazığ depremiyle ilgili SON DAKİKA gelişmeleri

14:22 Elazığ'ın Mustafa Paşa mahallesinde 17 saat sonra bir kişi daha enkaz altından kurtarıldı. Enkaz altından çıkarılan kişinin 16 yaşında bir genç erkek olduğu ifade edildi.

13.23 Elazığ'da 40'ıncı mucize bekleniyor. Mustafa Paşa'daki beş katlı bir apartman enkazının altındaki bir kişi ekiplere seslendi. Etraftaki jeneratörler ve tüm gürültüler susturuldu. İtfaiye ekipleri özel ekipmanlarla enkaz altındaki kişinin sesini duyup yerini tespit etmeye çalışırken, AFAD ekipleri çevredekileri şöyle uyardı: "Akustik dinleme yapılacak. Hiç kimse hareket etmesin." Arama ekipleri ardından enkaz altına doğru, "Sesimi duyan var mı? Eğer duyuyorsan arama ekipleri geldi" diye bağırdı. Ancak hiçbir ses duyulamadı ve ardından iş makineleri çalışmaya devam etti.

13:19 Dilek Apartmanının enkazında arama yapan ekipler enkaz altında oldukları belirlenen 9 kişiye ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

13:00 Görevliler cep telefonu ile enkaz altında bulunan bir kadın ile konuştu. Arama kurtarma çalışmalarını yürüten ekipler enkaz altında Azize isimli bir kadın ile cep telefonu görüşmesi yaptı. Ekipler görüşmede, "Azize bizi duyuyor musun? Komşularına seslenir misin? Konuşabilen herkese seslen. Hiç kimse uyumasın. Biz yukarıdayız. Burnundan nefes al ağzından nefes ver" dedi.

12:26: Depremden 15 saat sonra bir kişi enkaz altından sağ olarak kurtarıldı.

12:00 Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İçme suyuyla alakalı herhangi bir alt yapı problemi bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

11.45: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremle ilgili Valilikteki koordinasyon merkezinde basın toplantısı düzenliyor.

11.35: Elazığ Mustafa Paşa Mahallesi'nde bir kişi daha enkazdan yaralı olarak kurtarıldı.

11:44: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada 4'ü Malatya 18'i Elazığ olmak üzere 22 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti. Soylu açıklamasının devamında depremin olduğu andan itibaren 39 kişinin enkaz altından kurtarıldığını belirtti. Doğanyol'da göçük altında kimse kalmadı.

11.35: Elazığ Mustafa Paşa Mahallesi'nde bir kişi daha enkazdan yaralı olarak kurtarıldı.

11.20: Cumhurbaşkanlığı, Twitter hesabından "Deprem bölgesine ulaştırılmak istenen yardımların 0 312 258 2323 numaralı telefon aranarak AFAD koordinesinde ulaştırılması önem arz etmektedir" açıklamasını yaptı.

11.00: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan "Şu an ihtiyaç olmamakla birlikte, sahra hastaneleri de dahil olmak üzere ihtiyaç duyulabilecek tüm donanımı ivedilikle depremden etkilenen bölgelere sevk ettik. Bölgede şu an 50’şer kişilik 4 sahra hastanemiz ve 48 çadırımız kuruluma hazır şekilde mevcuttur" açıklamasında bulundu.

10.57: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yakınlarının kurtarılmasını bekleyen vatandaşlara şunları söyledi: "Sabırla inşallah çalışmalar devam ediyor. Burada dört tane daha ses duyuldu, bir tanesi alındı. Sessiz olacağız ve enkazın altındakilerin kurtarılmalarına biz de sessiz olarak yardımcı olacağız."

10.50: AFAD, Elazığ depreminde hayatını kaybedenlerin sayısının 22'ye yükseldiğini duyurdu.

10.50: Enkazdan 8 dakika arayla çıkarılan Miraç hayatını kaybetti, annesi tedaviye alındı.

10.45: Kurtarma ekipleri 14 saat sonra Mustafa Paşa mahallesindeki enkazdan bir kadını daha sağ çıkardı.

10.06: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: Deprem bölgesinde iletişim ve ulaşım ile ilgili tüm birimlerimiz teyakkuz halinde, ulaşımı engelleyecek bir durum söz konusu değil.

10.05: AFAD, Elazığ depreminde 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 1030 kişinin yaralandığını duyurdu.

09.37: MSB: Deprem sonrası bölgede hasar tespit faaliyetlerine destek veren ANKA İnsansız Hava Aracımızın yanı sıra bir adet İnsanlı Keşif Uçağımız da (İKU) havadan hasar tespit çalışmalarına destek sağlaması için görevlendirildi.

09.35: Mustafa Paşa Mahallesinde enkazda arama çalışmaları sürüyor. Enkazdan bir kişi daha çıkarıldı.

09.07: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.3 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.

09.02: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bütün imkanlar seferber edildi ve çalışmalar aralıksız sürüyor. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları karşılanıyor. Birlik ve beraberlik içinde yaralar en kısa zamanda sarılacaktır.

09.12: Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde enkaz altından 12 saat sonra bir kişi daha çıkarıldı.

08.21: AFAD: Biri Elazığ merkezde biri Maden ilçesine bağlı Gezin'de olmak üzere iki kişi daha enkaz altından kurtarıldı

07.55: Depremde ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi, yaralı sayısı 1015.

07.35: Süleyman Soylu: Bu enkazlar çok zor enkazlar çünkü artçı sarsıntılar da aynı zamanda devam ediyor" - "İnşallah enkazın altındakilerin sağ salim kurtarılmalarını bekliyoruz. Daha önce 2 kişinin sağ çıkartıldığı noktada bir ses daha duyuldu ve çalışmalar burada yoğunlaştırıldı. Ses alınabilmesi için herkesin sessizliğe dikkat etmesi gerekiyor.

06:00 AFAD'dan yapılan açıklamada depremde hayatını kaybeden ve hastaneye başvuran vatandaşların illere göre bilançosu paylaşıldı. Açıklamada 2 ilde 19 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, 7 ilde hastanelere başvuran kişi sayısı ise 922 olarak belirtildi. AFAD'ın açıkladığı son bilanço şöyle:

05:25 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "19 vatandaşımızı kaybettik. Malatya'da 221, Elazığ'da 551 yaralımız var. Elazığ'da 30'a yakın göçük altında vatandaşımız olduğunu biliyoruz, depremde ölü sayısı artabilir"

03.17 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremle ilgili, vatandaşların yakınlarına ulaşmak için 184 hattını arayarak bilgi alabileceklerini söyledi.

03.09 AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasında, "Elazığ’da 13, Malatya’da 4, Diyarbakır’da 1, toplamda 18 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hastaneye başvuran vatandaş sayısı 651’dir" denildi.

03.03 Milli Savunma Bakanlığından, Ankara, İstanbul, Kayseri ve Konya’da hazırlıklarını sürdüren AFAD ekiplerinin, Jandarma Arama-Kurtarma Timlerinin, Sağlık Bakanlığı personelinin ve ihtiyaç duyulan malzemelerin nakliye uçaklarıyla Elazığ’a ulaştırılacağı bildirildi.

03.01 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından 968 arama kurtarma personeli ve 182 aracın bölgeye sevk edildiğini bildirdi.

02.37 Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesine ulaştırılmak istenen yardımların 0 312 258 2323 numaralı telefon aranarak AFAD koordinesinde ulaştırılması önem arz etmektedir." ifadeleri yer aldı.

02.35 İstanbul Valisi Yerlikaya: İstanbul'dan 352 arama-kurtarma, 8 sağlık, 20 uzman hekim ve 30 araç deprem bölgesine hareket etti

02.25 Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına katılacak ekipler ve yardım malzemeleri, Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan kargo uçaklarıyla bölgeye gönderiliyor.

AFAD’ın geceyarısı yaptığı açıklamaya göre, depremde Elazığ’da 13 kişi, Malatya’da 5 kişi olmak üzere 18 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısı ise yüzlerle ifade ediliyor. Elazığ’ın Maden ilçesinde yıkılan 5 katlı bir binada tüm gece boyunca kurtarma çalışmaları sürdü.

Bakanların açıklamaları

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca deprem bölgesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundular. Bakan Soylu, "Elazığ'da şu anda 30 vatandaşımızın arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir." dedi. Bakan Koca ise, "Ağır yaralıların 3'ü Malatya, 2'si Elazığ'da. Elazığ'da ikisi kalp krizinden 13 kişi, Malatya'da ise 5 kişi hayatını kaybetti. Uçak ve helikopter ambulansımız da hazır halde gerektiğinde hizmet veriyor olacak." ifadelerini kullandı. Bakan Kurum, "Artçı sarsıntılar devam ediyor, riskli binalara girmeyin" dedi.

AFAD depremden hemen sonra bölgeye hem arama kurtarma ekiplerini hem de yardım malzemelerini sevk etti. 28 ilden 418 arama kurtarma ekibiyle beraber 8 ildeki lojistik depolarından bölgeye 1689 çadır, 1656 yatak ve 9 bin 200 battaniye gönderildi.

Geceyi dışarıda geçirdiler

6.8 büyüklüğündeki deprem hem merkez Elazığ’da hem de depremin hissedildiği civar illerde büyük paniğe yol açtı, halk sokaklara döküldü. Diyarbakır, Malatya, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Mardin dışında Hatay ve Adana, Mersin, Samsun, Niğde gibi şehirlerde de hissedildi. Deprem öte yandan Suriye, Irak ve İran gibi civar ülkelerde de hissedildi.

Uzmanlardan açıklamalar

* Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Elazığ’da daha önce de bir deprem olmuştu. Bu bölge kritik bir bölge. Çünkü bu bölgede fay hattının gerilimi yüksek... Böyle bir depremin olabileceği bekleniyor ve öngörülebiliyordu. Doğu Anadolu’da uzun süreden beri bir deprem yoktu. Bekleniyordu ama bu deprem önemli. Yer kabuğunu kırmış olabilir. Bu anlamda da büyük bir enerji boşalmıştır. Artçılar olacak.

* Prof. Dr. Naci Görür: Doğu Anadolu fay hattı uyanmaya başladı. Bu fay üzerinde uzun yıllardır deprem olmuyordu. Bu deprem fayın hareketlendiğini gösteriyor.

* Prof. Dr. Şerif Barış: Türkiye’de büyük deprem beklenen 15 riskli bölge var. Elazığ’daki fay zonu da o riskli bölgelerden biriydi. 2004 ve 2007’de de burada 5 büyüklüğünde depremler olmuştu. Son deprem büyük ve yıkıcı bir deprem. Ama Akhisar ve Ankara’daki depremlerle bir alakası yok. Üçü de birbirinden ayrı depremler. Etkileşim söz konusu değil. Elazığ’daki depremde Akhisar’dakinden 32 kat daha fazla enerji açığa çıktı. Çok uzaklardan hissedilmesi normal. Türkiye bir deprem ülkesi. Deprem önlenemez ama zararı azaltılabilir. Bu da ancak deprem eğitimiyle olur.