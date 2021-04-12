Türkiye Son dakika: Emekli amiraller Ankara Emniyet Müdürlüğüne ifade vermeye geldi

Son dakika: Emekli amiraller Ankara Emniyet Müdürlüğüne ifade vermeye geldi

Türkiye

Son dakika: Emekli amiraller Ankara Emniyet Müdürlüğüne ifade vermeye geldi

4 Nisan'da '104 amiralden Montrö bildirisi' başlığıyla yayımlanan yazıyla ilgili 4 emekli amiral, Ankara Emniyet Müdürlüğüne ifade vermeye geldi.

12 Nisan 2021, Pazartesi 10:40 Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre, 104 emekli amiralin bildirisine ilişkin soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan 4 emekli amiral, Ankara Emniyet Müdürlüğüne geldi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 4 Nisan'da bazı internet siteleri ve sosyal medyada paylaşılan ve "104 amiralden Montrö bildirisi" başlığıyla yayımlanan açıklamayı hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında emekli amiraller Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat ifade vermek üzere Ankara'ya geldi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine giden emekli amirallerin, ifade verme işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.


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