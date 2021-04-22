Türkiye Son dakika: Emekli amiraller ile ilgili yeni gelişme

Son dakika: Emekli amiraller ile ilgili yeni gelişme

Türkiye

Son dakika: Emekli amiraller ile ilgili yeni gelişme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, bazı emekli amirallerin bildirisine ilişkin yürüttüğü soruşturmada, emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

22 Nisan 2021, Perşembe 21:30 Son Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 104 emekli amiralin "Montrö bildirisi"ne yönelik soruşturma kapsamında ifadeye çağırdığı 7 şüpheliden emekli amiraller Alper Tezeren, İlker Güven, Metin Açımuz, Nurhan Kahyaoğlu ve Ali Önel Yüksel ile Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Genel Başkanı emekli Tuğgeneral Namık Kemal Çalışkan'ın, Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara Adliyesine getirildi.

Şüphelilerden emekli amiral Işık Biren'in hastanede tedavi gördüğü için ifadeye gelemeyeceği öğrenildi.

Soruşturmanın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Nisan'da, bazı emekli amirallerin yayımladığı "Montrö Bildirisi"ne ilişkin soruşturma başlattığını duyurmuştu.

Soruşturma kapsamında, 5 Nisan'da Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alınmış; Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'a ise emniyete gelmeleri için tebligat yapılmıştı. Bu şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında 6 emekli amiral ile 1 emekli generali de 16 Nisan'da ifadeye çağırmış, bu kişiler sabah saatlerinde Ankara Emniyet Müdürlüğüne gelmişlerdi.

AA

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