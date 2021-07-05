Türkiye Son dakika: Eminönü'nde esnaf tekme tokat birbirine girdi! Handa başlayan kavga sokağa taştı

Son dakika: Eminönü'nde esnaf tekme tokat birbirine girdi! Handa başlayan kavga sokağa taştı

Türkiye

Son dakika: Eminönü'nde esnaf tekme tokat birbirine girdi! Handa başlayan kavga sokağa taştı

Eminönü'nde Rıza Paşa Han'da iki grup esnafın kavgası ortalığı savaş alanına çevirdi. Handa başlayan yumruklu kavga sokağa taştı. O anlar kameraya yansıdı.

05 Temmuz 2021, Pazartesi 10:20 Son Güncelleme:
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Eminönü'nde bir handa, ortalığın savaş alanına döndüğü, iki grup esnaf arasındaki kavga cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.



YUMRUKLU KAVGA SOKAĞA TAŞTI

Olay, geçtiğimiz cuma günü öğleden sonra Rıza Paşa Han'da meydana geldi. Aynı bölgede iş yapan iki grup esnaf arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tarafların birbirlerine küfür etmesiyle sözlü tartışma kavgaya döndü. Ortalığın savaş alanına döndüğü yumruklu kavga handaki cansız mankenler yerlere düştü.

KAMERAYA YANSIDI

Kavga edenlerden birinin cansız mankenlerin konulduğu demir direkle saldırdığı görüldü. Kalabalık iki grubun handaki kavgası sokağa taştı. Yoğunluğun yaşandığı sokaktan geçenler kavga nedeniyle zor anlar yaşadı. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi. Kavgada tüm yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.


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