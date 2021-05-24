Türkiye Son dakika: Emniyete gönderilen mektup İstanbul'daki işkence evini ortaya çıkardı

Son dakika: Emniyete gönderilen mektup İstanbul'daki işkence evini ortaya çıkardı

Türkiye

Son dakika: Emniyete gönderilen mektup İstanbul'daki işkence evini ortaya çıkardı

Son dakika haberine göre, İstanbul Kağıthane'de Pakistan uyruklu Nauman Khalid A.’yı kaçırıp ayaklarından tavana asarak işkence eden 6 kişi yakayı ele verdi. İşkence videosunu Nauman Khalid A.’nın ailesine gönderen ve 100 bin lira fidye isteyen 6 kişi gözaltına alındı.

24 Mayıs 2021, Pazartesi 10:55 Son Güncelleme:
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Gelen son dakika haberine göre; İstanbul'da emniyete gönderilen bir mektup korkunç işkenceyi ortaya çıkardı. Kağıthane'de kaçırılan Pakistan uyruklu Nauman Khalid A.’yı kaçırıp ayaklarından tavana asarak işkence ettikleri videoyu ailesine gönderen ve 100 bin lira fidye isteyen 4’ü yabancı uyruklu 6 kişi Gasp Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Öte yandan, iki kişinin koluna girdikleri Nauman Khalid A.'yı zorla eve götürdüğü anlar çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.



Olay, 12 Mayıs tarihinde Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Pakistan uyruklu Nauman Khalid A.(29) kimliği belirsiz 6 kişi tarafından kaçırılarak rehin alındı. Şüphelilerin, rehin aldıkları kişinin ailesine Yunanistan menşeili yabancı hat üzerinden whatsApp yoluyla çeşitli işkence görüntüleri göndermesi üzerine, aile polise ihbarda bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, gelen ihbar üzerine çalışma başlattı.

 100 BİN LİRA FİDYE İSTEDİLER

Şüpheliler, işkence görüntülerini rehin aldıkları kişinin ailesine yolladıktan kısa bir süre sonrasında, serbest bırakmak için 100 bin lira fidye istedi. Polis ekipleri, gerçekleştirdikleri teknik takip sonucunda şüphelilerin ve rehin alınan Nauman Khalid A.'nın Fatih ilçesinde bir adreste bulunduğunu tespit etti.

15 Mayıs tarihinde yapılan operasyon neticesinde Nauman Khalid A.'nın yanı sıra Pakistan uyruklu İpsar A.(20)'nında rehin alındığı belirlendi. Olayı organize ettiği öğrenilen Hindistan uyruklu Dvanad T.(26) ile Charan Kamal S.(24), Muhammad Raid E.(26), Abubekir A.(40), Ergün E.(42) ve Eigab A.(26) isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, rehin alınan kişiler kurtarılarak ailelerine teslim edildi.

İŞKENCE GÖRÜNTÜLERİ KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan, iki kişinin koluna girdikleri Nauman Khalid A.'yı zorla eve götürdüğü anlar çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin Khalid A.'nın ayaklarından tavana asılarak şiddete maruz kaldığı da yer aldı.

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