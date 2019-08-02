ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, Endonezya'da merkez üssü Sumatra Adası'ndaki Teluk Betung kentinin 227 km açığı olan 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerel saatle 19:03'te meydana gelen deprem yerin 57 km altında oluştu.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Deprem sebebiyle can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Ayrıntılar geliyor...