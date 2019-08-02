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Son dakika... Endonezya'da 6,8 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Sumarta Adası açıklarında 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

02 Ağustos 2019, Cuma 15:26 Son Güncelleme:
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Son dakika... Endonezya'da 6,8 büyüklüğünde deprem

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, Endonezya'da merkez üssü Sumatra Adası'ndaki Teluk Betung kentinin 227 km açığı olan 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerel saatle 19:03'te meydana gelen deprem yerin 57 km altında oluştu.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Deprem sebebiyle can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Ayrıntılar geliyor...

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