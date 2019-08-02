Son dakika... Endonezya'da 6,8 büyüklüğünde deprem
Endonezya'nın Sumarta Adası açıklarında 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, Endonezya'da merkez üssü Sumatra Adası'ndaki Teluk Betung kentinin 227 km açığı olan 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerel saatle 19:03'te meydana gelen deprem yerin 57 km altında oluştu.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
Deprem sebebiyle can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Ayrıntılar geliyor...