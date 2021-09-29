Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile Soçi'de Devlet Başkanlığı Resmi Konutu'ndaki görüşmesi, saat 13.25'te başladı. Görüşmenin 2 saat 45 dakika sürdüğü öğrenildi. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin ardından Soçi’deki Devlet Başkanlığı Resmi Konutu’ndan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili görüşmesi öncesi basın mensuplarına konuştu. Erdoğan, “Suriye ile ilişkili birlikte attığımız adımlar büyük önem arz ediyor. Oranın da barışı yine Türkiye ve Rusya ilişkilerine bağlı” dedi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Suriye ile ilişkili birlikte attığımız adımlar büyük önem arz ediyor. Oranın da barışı yine Türkiye ve Rusya ilişkilerine bağlı. Özellikle şuna inanıyorum, bizim Türkiye-Rusya ilişkilerinde her geçen gün çok daha güçlenerek devam etmemizde çok büyük faydalar var” dedi.

S-400 KONUSU

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da malum hep bize bazı konuları özellikle sordular. Biz de onlara zaten gereken cevabı verdik. Attığımız adımlardan geri dönmemiz mümkün değil. Ben özellikle şuna inanıyorum. Türkiye-Rusya ilişkilerine her geçen gün çok daha güçlü bir şekilde devam etmemizde yarar var. Suriye ile ilgili birlikte attığımız adımlar büyük önem arz ediyor. Oranın barışı Türkiye-Rusya ilişkilerine bağlı. Ben bu ev sahipliği için çok teşekkür ediyorum.

“YANGIN VE FELAKETLERE DESTEĞİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus mevkidaşı Putin’e yangın ve felaketlerde gösterdiği destekten dolayı teşekkürlerini iletti. Erdoğan, “Yangın ve felaketlerde bize vermiş olduğunuz destek nedeniyle şahsım ve milletim adına çok teşekkür ediyorum. Bu arada tabi gönderdiğiniz uçaklardan, iki tane eğitici pilot ve bizim 2 arkadaşımız maalesef şehit oldular. Telefonla gerçi bu konuyu görüştük ama onun için tekrar başsağlığı diliyorum. Gerçekten dostlar bu tür zor günlerde belli oluyor” diye konuştu.

“RUS DOSTLARIMIZIN TÜRKİYE'Yİ TERCİHİNDEN DOLAYI MİNNETTARIZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin birçok alanda kendini farklı şekilde gösterdiğini ifade ederek, “Hepsinden öte siyasi, ekonomik, askeri, ticari alanlarda Türkiye-Rusya ilişkileri çok farklı şekilde kendini gösteriyor. Ticaret hacminde kısmi bazı iniş çıkışlar olsa da gayet iyi durumda. Ben daha da iyi bir konuma geleceğine inanıyorum. Rus dostlarımızın Türkiye'yi tercihinden dolayı minnettarız. Sizin de bahsettiğiniz gibi Akkuyu'yu ziyaret ettim. 'Timing'ine uygun olarak inşaat devam ediyor. Aldığım bilgilere göre de belirlenen zamanda bitecek. Önümüzdeki yıl 1. ünitenin açılışını yapabileceğiz. Yoğun bir çalışma var. Şu anda burada 13 bin insan çalışıyor. 10 bini Türk, 3 bini Rus. Hemen hemen tamamı da Rusya'da eğitim almış. Bu da aramızdaki ilişkilerin pekişmesine neden oldu” dedi.

ERDOĞAN'DAN GÖRÜŞME SONRASI İLK AÇIKLAMA:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladamir Putin'in 3 saatlik kritik zirve sonrası açıklamalarda bulundu.

Erdoğan 'Mevkidaşım Putin ile verimli bir görüşme gerçekleştirerek Soçi'den ayrıldık' dedi.

PUTİN'İN GÖRÜŞME ÖNCESİ AÇIKLAMALARI

Türkiye’nin Rusya yatırımları toplam 1,5 milyar, Rusya’nın Türkiye yatırımları 6,5 milyar dolara ulaştı. Büyük projelerin hepsi planlı şekilde devam etmektedir

Türk akımı doğalgaz hattı eksiksiz olarak çalışmaktadır. Hem Türk halkının hem de rusya'Nın çıkarlarına uygun şekilde verdiğniz değerli katkılar nedeniyle size teşekkür ederim. Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşaatı da programa uygun şekilde devam ediyor. Uluslararası arenada da başarılı bir şekilde iş birliğimiz sürüyor.

Görüşmelerimiz her zaman sorunsuz geçmiyor. Ancak ilgili kurum ve kuruluşlarımız uzlaşı bulabiliyor.

PUTİN'DEN GÖRÜŞME SONRASI İLK AÇIKLAMA

Son dakika haberine göre; Putin, görüşme sonrası Erdoğan'a ziyaret için teşekkür ederek, "Görüşme çok yararlı ve kapsayıcı geçti. Temasta olacağız.” dedi.















