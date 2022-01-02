Siyaset Son dakika: Erdoğan ve Putin arasında kritik görüşme! İşte ele alınan konular

Son dakika: Erdoğan ve Putin arasında kritik görüşme! İşte ele alınan konular

Siyaset

Son dakika: Erdoğan ve Putin arasında kritik görüşme! İşte ele alınan konular

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek adımlar, Kafkasya, Suriye ve Libya başta olmak üzere uluslararası gelişmeler değerlendirildi.

02 Ocak 2022, Pazar 17:04 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alındı.

Görüşmede, Kafkasya, Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel meseleler ve uluslararası gelişmeler değerlendirildi.

İki lider görüşmede Türkiye-Rusya arasındaki iş birliğini bütün alanlarda ilerletme kararlılığını yineledi.

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