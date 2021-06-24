Siyaset Son dakika: Erdoğan'dan AK Partili vekillere talimat: Mutlaka hayata geçirilmeli!

Son dakika: Erdoğan'dan AK Partili vekillere talimat: Mutlaka hayata geçirilmeli!

Siyaset

Son dakika: Erdoğan'dan AK Partili vekillere talimat: Mutlaka hayata geçirilmeli!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti genel merkezinde milletvekilleri toplantısına katıldı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in toplantı sonrasında yaptığı açıklamaya göre, Erdoğan milletvekillerine, vatandaşla daha sık buluşmaları gerektiğini söyledi. Erdoğan ayrıca, yeni anayasa çalışmaları ile ilgili 'Mutlaka hayata geçmeli' açıklamasında bulundu.

24 Haziran 2021, Perşembe 14:33 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle; 

İlk olarak vekillerimizle Sağlık Bakanımız bir araya geldi. Belediye başkanlarımız, teşkilat başkanlığımız, vekillerle, bakanlarımızla bir araya gelerek iç ve dış siyasetin, gelişmelerin kapsamlı bir şekilde değerlendirildiği bir seri toplantı yapılıyor. Genel başkanımız vekillerimize, 'vatandaşla daha sık buluşun' dedi. İlleriyle ilgili değerlendirmelerin yanısıra salgınla mücadele konusunda görüşlerini paylaştılar. Terörle mücadele konusundaki başarılar değerlendirildi.

AK PARTİ GENEL MERKEZİ'NDE TOPLANTI 2,5 SAAT SÜRDÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde 27 Şubat 2020'den sonra ilk kez milletvekilleriyle bir araya geldi. 55 milletvekilinin bulunduğu toplantıya, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Erkan Kandemir, Hamza Dağ da katıldı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü.

İlgili Haberler
Son dakika: Otoyollarda yeni dönem! Hız limitleri değişiyor, Bakan Soylu duyurdu


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
TRT de YouTube yarışına katılıyor
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Hesap kitap
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Karamollaoğlu ve Asiltürk
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Temas ve mesafe
Murat Çelik
Erkut Can
Biden’a dost yumruğu
Erkut Can
Murat Gülderen
'Yeni nesil' babalar
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER TBMM'de muhalefete 'MKE' bilgilendirmesi