Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle;

İlk olarak vekillerimizle Sağlık Bakanımız bir araya geldi. Belediye başkanlarımız, teşkilat başkanlığımız, vekillerle, bakanlarımızla bir araya gelerek iç ve dış siyasetin, gelişmelerin kapsamlı bir şekilde değerlendirildiği bir seri toplantı yapılıyor. Genel başkanımız vekillerimize, 'vatandaşla daha sık buluşun' dedi. İlleriyle ilgili değerlendirmelerin yanısıra salgınla mücadele konusunda görüşlerini paylaştılar. Terörle mücadele konusundaki başarılar değerlendirildi.

AK PARTİ GENEL MERKEZİ'NDE TOPLANTI 2,5 SAAT SÜRDÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde 27 Şubat 2020'den sonra ilk kez milletvekilleriyle bir araya geldi. 55 milletvekilinin bulunduğu toplantıya, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Erkan Kandemir, Hamza Dağ da katıldı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü.



