Siyaset Son dakika: Erdoğan'dan, Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü için paylaşım
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Son dakika: Erdoğan'dan, Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü için paylaşım

Siyaset

Son dakika: Erdoğan'dan, Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü için paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, 'Dost ve kardeş Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün işgalden kurtuluş yıl dönümünü en içten dileklerimle tebrik ediyor, Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa'yı ve kahraman askerlerini rahmetle anıyorum.' dedi.

15 Eylül 2021, Çarşamba 17:05 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Dost ve kardeş Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün işgalden kurtuluş yıl dönümünü en içten dileklerimle tebrik ediyor, Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa'yı ve kahraman askerlerini rahmetle anıyorum. Tüm Azerbaycan halkına selam ve sevgilerimi iletiyorum." ifadelerine yer verdi.

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