Türkiye Son dakika! Erdoğan'dan flaş açıklama! Denizkurdu Tatbikatı'na katıldı

Son dakika! Erdoğan'dan flaş açıklama! Denizkurdu Tatbikatı'na katıldı

Türkiye

Son dakika! Erdoğan'dan flaş açıklama! Denizkurdu Tatbikatı'na katıldı

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak’tan Denizkurdu Tatbikatı'na canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan flaş açıklamalarda bulundu. Askerlere seslenen Erdoğan, 'Türk Silahlı Kuvvetleri, içindeki hainlerden temizlendikçe sorumluluk üstlendiği her yerde başarıdan başarıya koşuyor.' dedi.

04 Haziran 2021, Cuma 15:37 Son Güncelleme:
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Zonguldak’tan Denizkurdu Tatbikatı'na canlı bağlantıyla katılan Erdoğan yaptığı konuşmada, "Bu sene gerçekleştirdiğimiz tüm tatbikatlar dosta güven hasımlara korku verdi. Böylece milletimizin gözbebeği olan kahraman ordumuzun kabiliyetlerini görme fırsatını buluyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

TSK 2200 yılı aşan kurumsal kültürü ve sayısız zaferleriyle milletimizin iftihar kaynağıdır. 84 milyonun güvenliğini temin için yüksek görev bilinciyle bugün de her türlü fedakarlığı gösteriyor. TSK içindeki hainlerinden temizlendikçe başarıdan başarıya koşuyor.

Bu sene gerçekleştirdiğimiz tüm tatbikatlarda dosta güven hasımlara korku verdi. Bu başarı grafiğini bir üst aşamaya taşıyoruz. Silah sistemlerimizin etkinliğini bu tatbikatta test ediyoruz. Böylece milletimizin gözbebeği olan kahraman ordumuzun kabiliyetlerini görme fırsatını buluyoruz.

"TÜM ASKERLERİMİZİ TEBRİK EDİYORUM"

Tatbikatın başarıyla yürütüldüğünü görmekten büyük bir memnuniyet gördüm. TSK'yı desteklemeye, gücüne güç katmaya devam edeceğiz. Deniz Kurdu 2021 Tatbikatı bu irademizin en önemli işaretidir. Tatbikatta görev alan tüm askerlerimizi tebrik ediyorum.

Aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Denizde ve havada, destanlar yazan kahramanlarımızı bir kez daha selamlıyoruz.


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