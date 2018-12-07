Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Burada birbirimize karşı olan dayanışmamız, birbirimizle geleceğe olan yürüyüşteki hassasiyetlerimiz ve bunu da tabi kıskanan bazı oluşumlar var.

Bunların içerisinde her an değişik birçok şeyler olabilir.

Bunun başında ana muhalefet var, dağdaki terör örgütünü yanına olanlar var, bütün bunları anlamamak için sebep yok. Çok açık net her şey ortada. Biz bu Cumhur İttifakı'nı bozdurmamak noktasında kararlıyız.

Şu anda teknik çalışmaları yürüten arkadaşlarımız var. Onlar bu çalışmalarını tamamlar tamamlamaz, belki de bu hafta içinde bir araya gelebiliriz. Kendilerinin de durumunun elvermesi halinde, arkadaşlarımızın yaptığı çalışmaları değerlendiririz. Önümüzde tabi ayrıca zaman var.

Şu anda 74 belediyemizi açıkladık. Kalanları da şu anda ittifakımızın yaptığı çalışmaya göre açıklayacağız.

ASKERLİK KISALACAK MI?

Bana kesin neticeyi vermedikten sonra bir değerlendirme yapmam doğru olmaz. Birinci derece sorumlusu, Milli Savunma Bakanımız, Genelkurmay Başkanımız, kuvvet komutanlarımız çalışmayı yapacaklar. Yaptıktan sonra bize sunumlarını yapacaklar ve bu sunum neticesinde de uygundur, uygun değildir; bunu söyleyeceğiz. Adımı atacağız.

MİT MÜSTEŞARI FİDAN'IN ABD’DE SUNUM YAPTIĞI İDDİASI

Latin Amerika seyahatlerinden sonra tabi ki MİT Başkanımız oradan Kanada’ya gitti. Kanada’dan sonra böyle bir gelişme olmuş olabilir. Fakat orada böyle bir bilgilendirmenin yapıldığından haberdar değilim. Ama Kanada seyahatinden haberdarım.

Sayın Putin'le Ukrayna - Rusya süreciyle ilgili telefonla görüştük. Ukrayna tarafıyla da görüştüm ve taleplerini Sayın Putin'e ilettim ve umarım gelişmeler olumlu olacaktır. Tabii onlar gemilerle ilgili soruşturma süreci içerisindeler, o sürece de karışamıyoruz ama gerekli ricalarda bulunduk.