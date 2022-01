Son dakika bilgilerine göre, Kremlin Vladimir Putin'in, Recep Tayyip Putin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetini kabul ederek Türkiye'ye geleceği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anlaşmazlıkları karşılıklı konuşmaları için Ukrayna ve Rusya Federasyonu liderleri Vladimir Zelenskiy ve Vladimir Putin’i Türkiye’ye davet etmişti.

“RUSYA’NIN SİLAHLI BİR SALDIRI YOLUNA GİTMEYECEĞİNİ TEMENNİ EDİYORUM”

Rusya’nın Ukrayna’ya bir saldırısı durumunda NATO ülkesi olan Türkiye’nin konumunun ne olacağının sorulması üzerine cevap veren Erdoğan şunları kaydetmişti:

“Ülkemiz Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine en başından beri destek verdi. Rusya'nın, Kırım'ın ilhakı başta olmak üzere Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü zedeleyen adımlarına karşı net bir tutum sergiledik. Bu tutumumuzun değişmesi söz konusu değildir. Rusya’nın Ukrayna’ya silahlı bir saldırı ve işgal yoluna gitmeyeceğini temenni ediyorum. Zira böyle bir adım be Rusya ne de bölgemiz için akılcı bir hareket olamaz.

Umarım gerginlik böyle bir noktaya ulaşmaz. Biz de zaten bu anlayışla ve sorumlu bir bölge ülkesi olarak gerginliğin silahlı çatışmaya dönüşmesini engellemek için elimizden gelen her çabayı göstermeye hazır olduğumuzu belirtiyoruz. Rusya'yı dinlemeye ve anlamlı bir diyaloğa ihtiyaç olduğu anlaşılıyor. Rusya'ya bazı taleplerin neden kabul edilemez olduğunu anlatmamız lazım. Bu yönde de bir diyaloğun NATO’nun Rusya tarafından daha iyi anlaşılmasını ve anlatılmasını sağlayacağını inanıyorum. Biz şu anda Sayın Putin'i de ülkemize davet ettik. Yanıt bekliyoruz. Kendisiyle ikili görüşmeyi yapmak suretiyle bazı adımlar atalım istiyoruz. Şu an bizim arzumuz diyalog ve diplomasi yoluyla krize çözüm bulunmasıdır. Hem Rusya'ya hem Ukrayna'ya yapıcı ve itidalli davranmaları yönündeki çağrılarımızı sürdürüyoruz. Türkiye NATO müttefiki olmanın yükümlülüklerini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yerine getirmeye devam edecektir. Bu konuda her hangi bir tereddütte gerek yoktur.”