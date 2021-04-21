Son dakika: Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu CHP'li Engin Altay'a soruşturma
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tehdit içeren sözleri nedeniyle Engin Altay hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
21 Nisan 2021, Çarşamba 15:30 Son Güncelleme:
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Gelen son dakika haberine göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayet üzerine CHP Grup Başkanvekili Engin Altay hakkında "tehdit" suçundan soruşturma başlattı.
NE OLDU?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, televizyon programında kendisine yönelik sözleri nedeniyle, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na 'tehdit' suçundan suç duyurusunda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği dilekçede, Altay'ın katıldığı televizyon programında sarf ettiği sözlere yer verildi. Dilekçede, merhum Başbakan Adnan Menderes’in darbeciler tarafından katledildiği anımsatıldı. Menderes’in idam edilmesinin, milletin vicdanında derin yaralar açtığı gibi vesayet odaklarının da Menderes’in akıbetiyle seçilmiş başbakanları ve cumhurbaşkanlarını tehdit ettiği ifade edildi. Altay'ın, şikayete konu açıklamalarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, 27 Mayıs darbesi sonrası idam edilen Menderes'in akıbetiyle tehdit ederek açıkça atılı suçu işlediğine dikkat çekildi.