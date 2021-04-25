Son dakika: Erdoğan'ndan KKTC Cumhurbaşkanı ErsinTatar'a başsağlığı
Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a babası Rüstem Tatar'ın vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.
25 Nisan 2021, Pazar 15:52 Son Güncelleme:
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KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erdoğan, Tatar'ı telefonla arayarak taziyelerini iletti.
Erdoğan, Rüstem Tatar'ın vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirterek merhuma rahmet, Cumhurbaşkanı Tatar ve ailesine başsağlığı diledi.
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