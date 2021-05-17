Son dakika... Eren-13 Operasyonları kapsamında 7 terörist etkisiz hale getirildi
Gelen bir son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren-13 Operasyonları kapsamında 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
17 Mayıs 2021, Pazartesi 09:43 Son Güncelleme:
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Yapılan son açıklamada, "Eren-13 Operasyonları kapsamında, Şırnak-Cudi Dağı Tuşimiya bölgesinde, İl J.K.lığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J-İHA ile Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda 5, Eren-2 Operasyonları kapsamında Diyarbakır-Kulp ilçesi Yaylak kırsalında, Jandarma Komando, JÖH ve Güvenlik Korucuları tarafından icra edilen operasyonda, çıkan çatışmada, 2 olmak üzere toplam 7 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
Bölgede operasyonlara ise devam edilmekte.
DHA
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