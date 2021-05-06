Türkiye Son dakika: Eren-15 Ağrı Dağı-Çemçe Madur Operasyonu başladı

Son dakika: Eren-15 Ağrı Dağı-Çemçe Madur Operasyonu başladı

Türkiye

Son dakika: Eren-15 Ağrı Dağı-Çemçe Madur Operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığı'nca Ağrı-Iğdır-Kars-Ardahan illerinde Eren-15 Ağrı Dağı-Çemçe Madur operasyonu başlatıldı.

06 Mayıs 2021, Perşembe 10:21 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

Bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Ağrı-Iğdır-Kars-Ardahan İllerinde “EREN-15 AĞRI DAĞI-ÇEMÇE MADUR” Operasyonu başlatıldı.

 Operasyonda Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (2.065) personel [(135) operasyonel tim] görev alıyor.

 Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.


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