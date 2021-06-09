Son dakika: Esnaftan haraç toplayan suç örgütüne operasyon: 30 şüpheli yakalandı
Son dakika haberine göre, Esnaftan haraç toplayan ve vermeyenlerin iş yerlerini kurşunlatan suç örgütüne Ankara merkezli 3 ilde operasyon yapıldı. Uyuşturucu ticareti, tefe ve silah ticareti yapan suç örgütünden 30 şüpheli yakalandı.
09 Haziran 2021, Çarşamba 11:09 Son Güncelleme:
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Ankara merkezli 3 ilde, esnaf üzerinde baskı kurarak zorla haraç topladıkları, vermeyenlerin iş yerlerini kurşunladıkları, uyuşturucu ticareti, tefe ve silah ticareti eylemlerini gerçekleştirdiği tespit edilen liderliğini U.T.'nin yaptığı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 30 şüpheli yakalandı.
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