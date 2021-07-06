Türkiye Son dakika: Eve balkondan giren tacizci yakalandı! Daha önce 2 kez 'Pizzacıyım' diyerek gelmiş

Son dakika: Eve balkondan giren tacizci yakalandı! Daha önce 2 kez 'Pizzacıyım' diyerek gelmiş

Türkiye

Son dakika: Eve balkondan giren tacizci yakalandı! Daha önce 2 kez 'Pizzacıyım' diyerek gelmiş

Yalova'da 30 yaşındaki Meral Gülseven’in evine balkondan girerken güvenlik kamerasına yakalanan F.Y adliyeye sevk edildi. F.Y'nin 2 kez 'Pizzacıyım' diyerek Gülseven'in evine girmeye çalıştığı ortaya çıktı.

06 Temmuz 2021, Salı 17:06 Son Güncelleme:
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Yalova'da Meral Gülseven’in (30) evine balkondan giren F.Y., yakalandı. Eve girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıyan F.Y., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Olay, saat 05.30 sıralarında Altınova’ya bağlı Kaytazdere beldesindeki bir sitede meydana geldi.

GENÇ KADIN PANİĞE KAPILDI

Alt kattaki balkonda bulunan saçaklardan tırmanıp 2'nci kattaki evinin teras kapısından giren kişiyi fark eden Meral Gülseven, paniğe kapılıp evden çıktı. Komşularına sığınan Gülseven, durumu jandarmaya bildirdi. Bu sırada komşularının yakalamak istediği şüpheli, kaçtı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Şüphelinin, eve girdiği anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin alt kattaki balkonda bulunan saçaklardan tırmanıp gölgeliğe tutunarak 2'nci kata çıktığı, balkon kapısından eve girdiği görüldü. Şüphelinin, Gülseven'in komşuları gelince balkondan çim alana atlayarak, kaçtığı anlar da kameraya yansıdı.

2 KEZ PİZZACI OLARAK GELMİŞ

Çağırılan jandarma ekipleri, şüphelinin, Meral Gülseven’in daha önce de 2 kez evine pizzacı olarak geldiğini söylediği F.Y. olduğunu belirledi. F.Y. adresine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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