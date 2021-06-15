Gelen son dakika haberine göre, İzmir’in Karabağlar ilçesinde aynı binada farklı dairelerde yaşayan 36 yaşındaki Ukrayna asıllı Diana Ş. ile 48 yaşındaki Romanya uyruklu Carmen K. arasındaki tartışma karakolda bitti.

Diana Ş, Karabağlar Polis Merkezi’ne giderek “Carmen, kayınvalideme ait evde kiracı olarak kalıyordu. Eşyalarını almak için kapıma gelmişti. Bana, ‘Suratına kezzap atmazsam’ şeklinde tehdit etti. Küfür ve hakaretlerde bulundu şeklinde” ifade vererek şikayetçi oldu. İzmir'de protez tırnak işiyle uğraşan 48 yaşındaki Romanya asıllı Carmen K., ipek kirpik uzmanı Ukrayna asıllı 36 yaşındaki arkadaşı Diana Ş.'yi arayarak, 'Arkadaşım ve sevgilisi ile kavga ettim. Karakoldayım. Kalacak yerim yok. Bana yardımcı olabilir misin?' diye sordu. Diana Ş. de durumu kayınvalidesine anlattı.

Sabah gazetesinden Ceyhan Torlak'ın haberine göre, kayınvalidesi de oturdukları binanın alt katındaki bir daireyi Carmen K.'ye kiralayabileceklerini söyledi. Bunun üzerine Carmen K. burada yaşamaya başladı. Köpeğinin kaybolduğu gerekçesiyle tepki gösteren Carmen K. ortalığı birbirine kattı. Carmen K., evdeki camı ve çerçeveyi indirdi. Daha fazla sorun yaşamak istemeyen Diana Ş.'nin kayınvalidesi Dilek K., Carmen K.'nın evden çıkmasını istedi. Dilek K., peşin verdiği kirayı geri isteyen Carmen K.'dan önce kırdığı camları yerine taktırmasını istedi. Yaşanan tartışma sonrası Carmen K. polise giderek şikayetçi oldu.

"KAYINVALİDEME 'EVE ERKEK ALIYOR" DEDİ

Evinde buzdolabı bulunmayan Carmen K., yiyeceklerini buzdolabına koyması için verdiği komşusu Diana Ş.'den geri istedi. Carmen'in yüzünü görmek istemeyen Diana Ş. yiyecekleri poşete doldurup kapının önüne koydu. Bu duruma sinirlenen Carmen K., iddiaya göre 'Suratına kezzap atmayanı s… Dışarı çık" şeklinde küfür ve haraketlerde bulundu. Bunun üzerine Diana Ş., Karabağlar Polis Merkezi'ne giderek Carmen K.'den şikayetçi oldu.

Diana Ş. şikayetinde, "Dilek K. benim kayınvalidemdir. Carmen K. ise tanıdığımdır. Kayınvalidemin evinde kiracı olarak kalıyordu. Bana küfür etti. Kayınvalideme de gidip benim hakkımda 'Eve adam alıyor. Sevgilisi var' diye iftira atmaktadır. Ben tehdit ve hakarette bulunmadım. Carmen K. yiyeceklerini almak için kapıma gelmişti. Bana, 'Suratına kezzap atmazsam' şeklinde tehdit etti. Küfür ve hakaretlerde bulundu. Bu esnada evimin içindeydim. Carmen'den davacı ve şikayetçiyim" dedi.







