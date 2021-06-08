İstanbul'da sosyal medya üzerinden tanıştığı Gökçe G. adlı genç kadını evine çağıran Muhsin D.(73) hayatının şokunu yaşadı. Eve gelen kadın, Muhsin D.'nin çorbasına uyuşturucu ilaç atıp iş ortağıyla birlikte mağdura ait telefondan rehberindeki kişilere cinsel içerikli fotoğraflar atıp üzerine cüzdanını çaldı. 102 bin lirasını kaptıran mağdur, sabah polisler kendisini uyandırınca soyulduğunu fark etti. Polisler tarafından yakalanan Gökçe G. ve beraberindeki Cafer D. tutuklandı. Sabah'ın haberine göre, haklarında dava açılan şüphelilere 37 yıla kadar hapis isteniyor.

YAŞLI ADAMIN EVİNE GELDİ

İstanbul'da sosyal medya üzerinden tanıştığı genç kadını evine çağıran yaşlı adam hayatının şokunu yaşadı. Olay geçtiğimiz Ocak ayı içerisinde İstanbul Beyoğlu'nda meydana geldi. 73 yaşındaki Muhsin D., Badoo isimli sosyal medya uygulaması üzerinden kendisini Gökçe diye tanıtan genç bir kadınla tanıştı. Muhsin D., genç kadını evine davet ederek beraber yemek yeme teklifinde bulundu. Teklifi kabul eden Gökçe isimli kadın akşam saatlerinde Muhsin D.'nin evine geldi. İkili bir süre sohbet ettikten sonra yemek yemeye karar verdi.

ÇORBASINA UYKU İLACI ATTI

Sipariş verdikleri çorbalar karton kaselerde gelince kendisini Gökçe olarak tanıtan genç kadın çorbaları cam kaseye koymak istediğini söyleyerek mutfağa geçti. Genç kadın Muhsin D.'nin çorbasının içerisine yanında getirdiği uyku ilacından döktü. Yaşlı adam uyku ilacı karışmış olan çorbayı içince başının döndüğünü fark etti.

ALARMI DEVREYE SOKAMADAN BAYILDI

Evine gelen genç kadının çorbanın içerisine bir şeyler konulduğunu fark eden Muhsin D., ayakta durmakta güçlük çekince sersemlemiş bir halde evde bulunan alarmı devreye sokmaya çalıştı. Ancak şifreyi unutunca alarmı aktif hale getiremedi. Bir süre sonra evde bulunan nakit parasını yastığın içine koyarak bir odaya kilitleyen yaşlı adam anahtarı sakladıktan sonra baygınlık geçirdi.

CİNSEL İÇERİKLİ FOTOĞRAFLAR GÖNDERDİLER

Gökçe C., olduğu belirlenen genç kadın irtibatta olduğu Cafer D.'ye bilgi vererek yaşlı adamın evde bulunan cüzdanı ve banka kartlarını ele geçirdi. Muhsin D.'nin evde bulunan laptop ve cep telefonunu bulan ikili, yaşlı adamın telefonundan rehberde bulunan kişilere cinsel içerikli fotoğraflar gönderip kayıplara karıştılar.







