Son dakika.. Fahrettin Koca illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda illere göre 100 bin kişi de haftalık vaka sayısını açıkladı.
17 Haziran 2021, Perşembe 17:59 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son paylaşımda, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Aşı ile bitecek" dedi.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1405539184400474123
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