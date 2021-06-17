Türkiye Son dakika.. Fahrettin Koca illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
  • Haberler
  • Türkiye Haberleri
  • Son dakika.. Fahrettin Koca illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Son dakika.. Fahrettin Koca illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Türkiye

Son dakika.. Fahrettin Koca illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda illere göre 100 bin kişi de haftalık vaka sayısını açıkladı.

17 Haziran 2021, Perşembe 17:59 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son paylaşımda, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Aşı ile bitecek" dedi.


Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
Eksik olsun
Rauf Tamer
Şirin Sever
Tacize karşı ne yapabilirsiniz?
Şirin Sever
Oral Çalışlar
HDP ve siyaset…
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Niyetler paylaşıldı sonuçlar izlenecek
Hakan Çelik
Murat Çelik
NATO, Türkiye Afganistan
Murat Çelik
Banu Şen
Bitmeyecek uzun bir hikaye gibi: Adana
Banu Şen
Erkut Can
Ben yokken neler olmuş neler
Erkut Can
Murat Gülderen
Sinema ve tribünü eve taşıdılar
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar