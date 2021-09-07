Kaza, saat 19.30 sıralarında Kayseri-Niğde karayolunun 65'inci kilometresindeki Karacabey mevkisinde meydana geldi. Yakup İğdeci yönetimindeki 38 F 4985 plakalı TIR, kavşaktan yolun karşısına geçmeye çalışan ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen 46 PF 661 plakalı minibüse çarptı.

Kazanın etkisiyle minibüs şarampole devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada minibüste bulunan 18 tarım işçisi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere götürüldü. Tedavi altına alınan yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Metin DEĞİRMENCİ/YEŞİLHİSAR (Kayseri) (DHA)



