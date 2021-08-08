Kaza, bugün saat 17.45 sıralarında, Sarıçalı Mahallesi'nde meydana geldi. Kemalpaşa'dan Kınık yönüne giden ve içerisinde türbe ziyaretinden dönen vatandaşların bulunduğu İlhan Suat (54) yönetimindeki 35 L 1610 plakalı servis midibüsü, kontrolden çıkıp 25 metreden şarampole yuvarlandı. Takla atan midibüs, çarptığı ağaçta baş aşağı asılı vaziyette kaldı. Kaza devriye görevinde bulunan jandarma ekibi tarafından fark edildi.

Can pazarının yaşandığı kaza yerine ihbar üzerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, içerisinde türbe ziyaretinden dönen vatandaşların bulunduğu servis midibüsünün yaptığı kazada itfaiye ekiplerinin araç içerisinde yaptığı çalışma sonucu ölü ve yaralı sayısı belli oldu. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kemalpaşa ilçemiz Sarıçalı mahallesi Hamzababa yolu üzerinde şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanan araçta, Kınıklı 6 hemşehrimiz vefat etmiş, 11 hemşehrimiz yaralanmıştır. Vefat eden hemşehrilerimize Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar dilerim" dedi.

Öte yandan Kemalpaşa Kaymakamı Kemal Kızılkaya kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu. Arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından midibüzün kaldırılması için olay yerine vinç çağrıldı.

'ADAKLARINI ADADILAR'

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 6 kişinin yaşamını yitirdiği 11 kişinin de yaralandığı kazazedelerin ziyaret ettiği Hacı baba türbesinin bulunduğu Hacıbaba Mahallesi Muhtarı Ali Ercan Özer (61), "Acımız büyük, Bergama'dan Hacıbaba Türbesi'ne ziyarete gelmişlerdi. Düzenli olarak buraya gelirlerdi. Adaklarını adarlardı. Bugün de adaklarını adadılar. Köyde de tanınan insanlardı. Çok üzgünüz" dedi.

ÖLÜ SAYISI 8 OLDU

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kemalpaşa'da meydana gelen kazada 8 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Köşger, "Maalesef bu kazada vefat eden vatandaşlarımızın sayısı 8'e çıkmıştır. Tekrardan ölenlere Allah'tan rahmet yakınlarına sabır ve metanet diliyorum" ifadelerini kullandı.

Doğan ÇİZMECİ- Fırat AKAY- Gökçe ADAR / KEMALPAŞA (İzmir) DHA)



