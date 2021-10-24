Türkiye Son dakika! Feci kaza! Öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı! Yaralılar var

Son dakika! Feci kaza! Öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı! Yaralılar var

Türkiye

Son dakika! Feci kaza! Öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı! Yaralılar var

Son dakika haberi...Aksaray'da öğrenci servis minibüsüyle otomobil çarpıştı. Feci kazada 7'si öğrenci 10 kişi yaralandı.

24 Ekim 2021, Pazar 13:49 Son Güncelleme:
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Özel rehabilitasyon merkezinin öğrencilerini taşıyan Talip Sever (55) kontrolündeki 68 AAJ 046 plakalı minibüs, Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda Muhammed Öztürk (24) idaresindeki 68 EH 858 plakalı otomobille çarpıştı.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada sürücülerle minibüsteki Nazile Bayar (18) ile öğrenciler Y.E.Y. (6), M.D.Y. (8), A.U. (13), A.Y.A. (7), Y.K.S. (6), E.E.A. (17) ve M.S.S. (14) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


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