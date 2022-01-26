Türkiye Son dakika: Feci kaza! Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı

Son dakika: Feci kaza! Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı

Türkiye

Son dakika: Feci kaza! Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı

Son dakika haberine göre, Sakarya'nın Geyve ilçesi D-650 Karayolu’nda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere ok gibi saplandı. Kazada 4 kişi yaralanırken, sürücü sıkıştığı yerden yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrasında itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

26 Ocak 2022, Çarşamba 23:21 Son Güncelleme:
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Kaza, Geyve ilçesi D-650 Karayolu Örencik Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adapazarı istikametinde seyir halinde olan E.G. idaresindeki 61 DF 491 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere ok gibi saplandı.


Meydana gelen kazada, araçtaki Ö.Ş, E.K. ve E.D. yaralanırken sürücü E.G. ise araç içerisinde sıkışarak yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında Ö.Ş., E.K. ve E.D. isimli 3 yaralıyı hastaneye sevk ederken, adeta bariyerle bir olan araçta sıkışan sürücü E.G.’yi kurtarabilmek için itfaiye ekipleri ise seferber oldu.

Yaklaşık 1 saat süren çalışma neticesinde sürücü sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza sebebiyle yolun Adapazarı istikametinde ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

SAKARYA (İHA)

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