Türkiye Son dakika: Feci olay! Ağaç budarken kendi boğazını kesti

Son dakika: Feci olay! Ağaç budarken kendi boğazını kesti

Türkiye

Son dakika: Feci olay! Ağaç budarken kendi boğazını kesti

Konya'da ağaç budayan 38 yaşındaki Abdullah Pekkutucu, taşlama makinesi elinden kayınca boğazını kesti. Hastaneye kaldırılan Pekkutucu'nun sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

25 Temmuz 2021, Pazar 16:34 Son Güncelleme:
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Konya'da Abdullah Pekkutucu (38), evinin bahçesindeki ağaçları budarken, kullandığı taşlama makinesi elinden kayınca, boğazından yaralandı. Hastaneye kaldırılan Pekkutucu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Meram ilçesi Bahçeşehir Mahallesi Yakınca Sokak'ta meydana geldi. Abdullah Pekkutucu taşlama makinesine taktığı testereyle evinin bahçesindeki ağaçları budamaya başladı. Bu sırada Pekkutucu, makinanın elinden kayması sonucu testereyle kendi boğazını kesti.

Kanlar içinde kalan Pekkutucu, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Pekkutucu'nun hayatı tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.




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