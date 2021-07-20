Son dakika: Feci olay! Kurbanlık inek üzerine düşünce...
Burdur’da Kurban Bayramı'nda Şeref Deniz isimli vatandaş talihsiz bir olay yaşadı. 63 yaşındaki Şeref Deniz'in, kurbanlık inek üzerine düşünce sağ bacağı, diz kapağı üstünden kırıldı.
20 Temmuz 2021, Salı 14:14 Son Güncelleme:
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Kozluca köyünde oturan Şeref Deniz, bu sabah kurbanlık ineği kesmek için ahırdan çıkardı. Traktörün kepçesine bağlanacağı sırada zıplayan inek, Deniz'in üzerine düştü. Acı içinde kıvranan Deniz, yakınları tarafından otomobille Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan muayenede, Zengin'in sağ bacağının, diz kapağı üstünden kırıldığı belirlendi.
Şeref Deniz, "Ahırdan çektiğim hayvanı traktörün kepçesine bağlayacağımız sırada zıpladı üzerime düştü. Küçücük bir şeydi ama hakkından gelemedik" dedi.
Yıllardır kurban kestiğini ve başına böyle bir olay gelmediğini söyleyen Deniz, "Dünyada en zor buymuş" diye konuştu.
Şeref Deniz, pazartesi günü ameliyat olmak için Burdur Devlet Hastanesi'nin ortopedi servisine kontrole geleceğini söyledi.
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