Türkiye Son dakika! Feribot seferlerine fırtına engeli

Son dakika! Feribot seferlerine fırtına engeli

Türkiye

Son dakika! Feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine 11 Ocak Salı günü yapılması planlanan tüm feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

10 Ocak 2022, Pazartesi 19:17 Son Güncelleme:
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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya salı günü yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattında 12 Ocak Çarşamba günü yapılması planlanan seferler de iptal edildi. 

ÇANAKKALE (DHA)

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