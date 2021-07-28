Türkiye Son dakika... FETÖ'nün haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi David Keynes tutuklandı

Son dakika... FETÖ'nün haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi David Keynes tutuklandı

Türkiye

Son dakika... FETÖ'nün haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi David Keynes tutuklandı

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi David Keynes'in 9 Haziran'da İstanbul'a gelerek teslim olduğu ve sevk edildiği hakimlikçe tutuklandığı ortaya çıktı.

28 Temmuz 2021, Çarşamba 10:33 Son Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Keynes hakkında 17 Aralık 2020'de yakalama emri çıkartıldı.

FETÖ ile iltisakı nedeniyle kapatılan Bank Asya'da hesabı bulunan Keynes'in avukatınca 4 Mart 2021'de verilen dilekçede, Keynes'in Türkiye'ye gelerek etkin pişmanlık hükümleri kapsamında beyanda bulunmak istediğini bildirdi.

İSTANBUL HAVALİMANI'NA GELEREK TESLİM OLDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığıyla avukatı aracılığıyla yapılan ikna görüşmeleri sonunda 9 Haziran saat 10.20 sıralarında İstanbul Havalimanı'na gelerek kendiliğinden teslim olan Keynes, burada gözaltına alındı.

AA

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