Son dakika... FETÖ'nün sözde Afrika yapılanması kurucusu yakalandı
Son dakika haberine göre Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) sözde Afrika yapılanması kurucusu olan ve örgüt içerisinde sözde kahraman ilan edilen İbrahim Tatar, İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
04 Mayıs 2021, Salı 10:29 Son Güncelleme:
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün deşifre edilmesine yönelik yürütülen koordineli çalışmalar kapsamında dün, Ümraniye'de "gaybubet evi" olarak adlandırılan örgüte ait hücre evine operasyon düzenledi.
Operasyonda, FETÖ'nün sözde Afrika yapılanmasını başlatan ve örgüt içerisinde üst düzey konumda bulunan İbrahim Tatar, gözaltına alındı.
Adreste yapılan aramalarda, çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ile bir miktar para ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA
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