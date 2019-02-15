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Son dakika... Fransa, İtalya büyükelçisini geri gönderiyor

Fransa Avrupa Birliği Bakanı Loiseau, geçtiğimiz günlerde geri çağrılan İtalya büyükelçisinin Roma'ya bugün geri döneceğini duyurdu

15 Şubat 2019, Cuma 10:39 Son Güncelleme:
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Son dakika... Fransa, İtalya büyükelçisini geri gönderiyor

Fransa geçtiğimiz günlerde, İtalyan hükümetinin "birkaç aydır tekrarlanan suçlamalar, temelsiz saldırılar ve çirkin açıklamaları nedeniyle" İtalya'daki büyükelçisini ülkeye çağırdığını duyurmuştu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes Von Der Mühll, yaptığı yazılı açıklamada, "Fransa, (İtalya hükümeti tarafından) birkaç aydır tekrarlanan suçlamalara, temelsiz saldırılara ve çirkin açıklamalara maruz kaldı." ifadelerini kullanarak, son yıllarda bunun "eşi benzeri olmadığını" belirtmişti.

İtalyan yetkililerin Fransa'nın iç meselelerine karışmasının provokasyon yarattığı ve kabul edilemez olduğu değerlendirmesinde bulunan Mühll, bunun iki ülke arasındaki saygıyı zedelediğini kaydetmişti.


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