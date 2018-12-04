Son dakika: Fransa'da akaryakıt vergisi zammı askıya alınıyor
Fransız hükümet kaynaklarına göre, Başbakan Edouard Philippe akaryakıt vergisi zammını askıya aldığını açıklayacak
Fransa genelinde "Sarı Yelekliler" adı altında örgütlenen eylemcilerin, 17 Kasım'dan bu yana hükümetin akaryakıta ek vergi koymasını protesto etmek için sokaklara dökülmesi karşısında, Fransa hükümetinden geri adım geldi
ASKIYA ALINDIĞI AÇIKLANACAK
Dış basına yansıyan son dakika haberlerine göre, Fransa Başbakanı Edouard Philippe protestoların en önemli sebeplerinden biri olan akaryakıt vergisi zammının askıya alındığını açıklayacak.