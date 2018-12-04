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Son dakika: Fransa'da akaryakıt vergisi zammı askıya alınıyor

Fransız hükümet kaynaklarına göre, Başbakan Edouard Philippe akaryakıt vergisi zammını askıya aldığını açıklayacak

04 Aralık 2018, Salı 10:20 Son Güncelleme:
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Son dakika: Fransa'da akaryakıt vergisi zammı askıya alınıyor

Fransa genelinde "Sarı Yelekliler" adı altında örgütlenen eylemcilerin, 17 Kasım'dan bu yana hükümetin akaryakıta ek vergi koymasını protesto etmek için sokaklara dökülmesi karşısında, Fransa hükümetinden geri adım geldi

ASKIYA ALINDIĞI AÇIKLANACAK

Dış basına yansıyan son dakika haberlerine göre, Fransa Başbakanı Edouard Philippe protestoların en önemli sebeplerinden biri olan akaryakıt vergisi zammının askıya alındığını açıklayacak.



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