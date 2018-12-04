Fransa genelinde "Sarı Yelekliler" adı altında örgütlenen eylemcilerin, 17 Kasım'dan bu yana hükümetin akaryakıta ek vergi koymasını protesto etmek için sokaklara dökülmesi karşısında, Fransa hükümetinden geri adım geldi

ASKIYA ALINDIĞI AÇIKLANACAK

Dış basına yansıyan son dakika haberlerine göre, Fransa Başbakanı Edouard Philippe protestoların en önemli sebeplerinden biri olan akaryakıt vergisi zammının askıya alındığını açıklayacak.







